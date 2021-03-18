В Коми педофилу, напавшему на девочку, отказали в досрочном освобождении

Осужденный в период отбывания наказания характеризовался отрицательно Фото: архив "КП"

В Коми мужчина, признанный виновным за растление девочки, хотел выйти из тюрьмы раньше срока. Такое ходатайство он подал в суд. Аргументировал педофил свое желание тем, что он болен. В прошлом году его прошение был удовлетворено, однако в дело вмешалась прокуратура Сыктывкара.

- Сыктывкарская спецпрокуратура обжаловала данное решение, отметив, что осужденный в период отбывания наказания характеризовался отрицательно, состоял на профилактических учетах как лицо, склонное к совершению побега, суицидов и членовредительства, а сейчас состоит на учете как лицо, склонное к посягательствам на половую свободу и половую неприкосновенность, - уточнили в ведомстве.

По мнению работников надзорного органа, мужчина никак не проявлял желание исправиться: не учился и нарушал дисциплину. Также, по мнению прокурора, болезнь не является весомым аргументом, чтобы избежать наказания, так как медики заметили положительную динамику в состоянии осужденного

- Имеющееся у осужденного тяжелое хроническое заболевание является врожденным, выявленным до его осуждения, по месту отбывания наказания в исправительном учреждении ему в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь, а динамика болезни является удовлетворительной, - добавили в прокуратуре.

Таким образом, Верховный суд Коми отменил постановление Сыктывкарского горсуда и отказал в удовлетворении ходатайства осужденного об освобождении от наказания по болезни. Оставшиеся до конца срока 7 лет 5 месяцев 19 дней мужчина проведет в местах лишения свободы.

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