Из Сыктывкара начнут летать прямые рейсы в Москву

Полёты запланированы из аэропорта Шереметьево
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Авиакомпания «Россия» начнет выполнять прямые рейсы по маршруту Сыктывкар – Москва. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Сообщается, что самолеты Superjet 100 начнут полеты с 28 марта из аэропорта «Шереметьево». Предполагается, что воздушные суда будут перевозить 87 пассажиров за один рейс. Из них 12 – в бизнес-классе, а остальные – эконом.
В Сыктывкар из Москвы можно будет улететь два раза в день: утром в 8:40 и ночью – в 22:40.
Рейсы из Сыктывкара вылетают в 02:35 и 11:45 прибывают в Москву в 04:35 и 13:50 соответственно, сообщили в авиакомпании «Россия».
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