В Усинске расселят жильцов аварийного дома после обращения в прокуратуру

Дом мог обрушиться в любой момент Фото: Архив "КП"

Жильцы аварийного дома в Усинске добились расселения через прокуратуру. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Оказалось, что дом, площадью 38 кв.м., был построен с многочисленными нарушениями: сваи раскреплялись, отсутствовали саморезы в узлах соединения панелей стен, также прокурорская проверка показала, что нарушена технология изготовления СИП-панелей, отсутствуют глухари в узлах крепления, в связи с чем пространственная устойчивость здания не обеспечена, не было огнебиозащиты деревянных стропильных конструкций, а также не выполнена термоизоляция трубопроводов.

В итоге построенный дом оказался в состоянии, грозящем обрушением. Несмотря на данное обстоятельство, администрация Усинска предоставила квартиры в нем гражданам, проживающим в Усть-Усе, в рамках переселения из аварийного жилфонда.

Прокуратура направила в суд семь исковых заявлений в интересах жильцов построенного дома, потребовав от администрации муниципалитета предоставить им в черте городского округа «Усинск» жилые помещения, отвечающие санитарным и техническим требованиям.

- Судом рассмотрены и удовлетворены 6 исковых заявлений прокуратуры, производство по 1 гражданскому делу прекращено в связи с заключением мирового соглашения между администрацией Усинска и материальным истцом – жильцом аварийного дома. Сторонами в суд апелляционной инстанции решения судов не обжаловались, - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что жильцов должны расселить к концу этого года.

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