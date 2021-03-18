В Сыктывкаре «Газель» провалилась в яму

Фото очевидцев.

В Сыктывкаре прямо на тротуаре «Газель» провалилась в яму. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, машина провалилась задним колесом. В ГИБДД заявили, что автомобиль двигался по тротуару для разгрузки товара, однако в какой-то момент задняя часть «Газели» провалилась из-за тяжести груза. Тротуар под колесом авто треснул, из-за чего образовалась яма.

Как передает PG11.ru, в результате случившегося никто не пострадал. В дорожной полиции отметили, что на этом месте проводили дорожные работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Вездеход провалился в полынью на реке Печора (подробнее)