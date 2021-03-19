В Сыктывкаре 20-летний студент разгромил подъезд дома

Сумма ущерба составила более 60 тысяч рублей Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре жильцы многоквартирного дома были неприятно удивлены, когда обнаружили, что в их подъезде кто-то сломал 22 почтовых ящика. Теперь придется заменять всю конструкцию, так как каждый ящик по отдельности заменить невозможно. Это встанет жильцам дома в 60 тысяч рублей.

Представители ТСЖ обратились в полицию с просьбой найти виновного. После допроса всех жильцов оказалось, что главным подозреваемым является 20-летний студент из Эжвы, которого из задержали.

В своих показаниях он признался, что был в тот день пьяный, так как был на вечеринке у знакомой, которая живет в этом доме. После окончания тусовки ребята ушли домой, а вот молодой человек задержался. Свое странное поведение и желание разрушить имущество он не смог объяснить сотрудникам полиции.

По данному факту начато разбирательство.

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