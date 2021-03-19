Жителя Ухты обвиняют в неуважении к суду

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Ухте ранее судимого 37-летнего местного жителя, обвиняют в неуважении к суду. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, в октябре 2020 года фигурант был обвиняемым по другому уголовному делу. Он злостно уклонялся от отбывания наказания в виде ограничения свободы и оскорблял представителя власти. Во время оглашения постановления об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, мужчина не раз высказал в адрес судьи неприличные по форме и оскорбительные по смыслу выражения. Некоторые из них были в форме грубой нецензурной брани. После этого фигурант написал некоторые из выражений в расписке о получении копии указанного постановления.

– Следователем собраны доказательства вины обвиняемого в совершенном преступлении, и в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, – говорится в сообщении.

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