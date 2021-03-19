В Сыктывкаре гендиректор крупной компании наживался на инвалиде

В Сыктывкаре руководитель управляющей компании осужден за мошенничество при трудоустройстве инвалида Фото: Архив "КП"

Сыктывкарский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении гендиректора ООО «УК Емва». Он признан виновным по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения».

Судом установлено, что в октябре 2019 года мужчина направил в Минтруд Коми заявку на получение субсидии на оборудование рабочего места для трудоустройства инвалида первой группы.

- Для получения субсидии гендиректор заключил трудовой договор с инвалидом, однако фактически тот к исполнению трудовых обязанностей не приступил. Полученные бюджетные средства в размере 41,4 тысяч рублей руководитель предприятия израсходовал не по целевому назначению, а фиктивно принятого сыктывкарца уволил. Вину в содеянном руководитель компании признал, сумму причиненного бюджету ущерба возместил в полном объеме, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Коми.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

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