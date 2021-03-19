В Коми мать избивала своего сына на протяжении двух лет

Женщина обвиняется в истязании сына и ненадлежащем исполнении обязанностей по его воспитанию Фото: Архив "КП"

В Коми будут судить 41-летнюю жительницу Троицко-Печорского района. Женщину обвиняют в истязании собственного сына.

Следователи установили, что 12-летний ребенок систематически подвергался насилию со стороны своей мамы. Она его избивала, оскорбляла и унижала на протяжении двух лет.

- В ходе расследования обвиняемая частично признала вину по предъявленному обвинению. Следователем собрана доказательственная база, что позволило передать уголовное дело прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали инцидент в СК по Коми.

Следователи не раскрывают информацию о том, где и в каком сейчас состоянии находится подросток.

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