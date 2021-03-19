В апреле пройдет фестиваль «Сыктывкарса тулыс»

В апреле состоится XXXI международный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» (Сыктывкарская весна) имени народной артистки России Ии Бобраковой. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Мероприятие стартует 10 апреля и продлится до конца месяца. Оно пройдет в рамках 100-летия Республики Коми. Организаторы фестиваля приготовили для публики множество открытий, приятных сюрпризов, премьер, спектаклей и концертных программ.

На «Сыктывкарса тулыс» сразу две премьеры: жемчужина мирового опереточного репертуара «Фиалка Монмартра» в постановке главного режиссера Ильи Можайского, главного дирижера Романа Денисова и новая редакция легендарного коми балета Якова Перепелицы «Яг-Морт» (хореограф-постановщик – Александр Рюнтю). «Фиалка Монмартра» - это и чувственная мелодрама, и веселые комедийные сцены, история о молодости, безграничном желании любить и творить, несмотря ни на какие препятствия. Балет «Яг-Морт» поразит зрителей зрелищностью, масштабностью, небывалым количеством исполнителей. В спектакле задействованы все современные театральные технологии – видеопроекция, новые световые решения, дополненная реальность, режиссерские и хореографические приемы классического и современного балетного театра.

Впервые в афише фестиваля концерт «Такая большая любовь» арт-проекта «ТенорА XXI века» под управлением Дмитрия Сибирцева. Ведущие тенора московских театров подарят публике незабываемый вечер. Гостем фестиваля выступит Пермский театр оперы и балета. На вечере балетов Михаила Фокина сыктывкарцы познакомятся с одноактными балетами одного из самых известных мировых хореографов XX века.

На фестивале зрители увидят лучшие образцы западноевропейского оперного искусства - оперы Дж. Пуччини «Тоска» и Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана», главные партии в которых исполнят приглашенные артисты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Концертные программы фестиваля удивят публику своим разнообразием. Солистом концерта симфонической музыки выступит лауреат многих престижных конкурсов Айлен Притчин, один из самых ярких российских скрипачей своего поколения. Поклонников камерного искусства ждет необычный вечер вокальной музыки. Завершится «Сыктывкарса тулыс» 30 апреля традиционным Гала-концертом. Его участниками станут солисты оперной и балетной труппы, артисты хора и балета, приглашенные исполнители, среди которых обязательно будут талантливые выходцы из Коми.

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