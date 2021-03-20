Сегодня на территорию Коми могут упасть фрагменты ракеты

Фото: архив КП

Министерство обороны Российской Федерации сообщает, утром 20 марта в связи с планируемым пуском ракеты-носителя «Союз-2-1а» с космодрома «Байконур»» возможно падение отделяющихся фрагментов ракеты на территории Республики Коми. Резервная дата запуска - 21 марта.

Падение отделяющихся частей ракеты возможно на территории Троицко-Печорского, Ижемского и Усть-Цилемского районов, а также в Вуктыле, Сосногорске, Печоре и Усинске.

Напоминаем, при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону "01". Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер "101" или "112".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как жители Коми реагируют на очередное приземление обломков ракеты, объявленное сегодня

Бураньи сани и бочки для огородов. В 60-х годах прошлого века необъятные леса Коми АССР стали полигоном для ступеней космических ракет, падавших вблизи деревень Удорского, Ижемского и Усть-Цилемского районов после каждого запуска с космодрома Плесецк (подробности)