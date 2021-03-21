В Печоре осудили адвоката за мошенничество при оформлении сделки с жильем

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В Печоре осудили местного адвоката. Женщину обвиняли в мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Так, судом установлено, что в 2013 году адвокат продала расположенную в Печоре квартиру мужчине, который приобретал ее для семьи, частично оплачивая договор средствами материнского и регионального семейного капитала. Оставшаяся часть стоимости квартиры подлежала передаче продавцу до 31 июля 2014 года, однако в связи с тяжелым материальным положением покупатели обратились к адвокату с просьбой о рассрочке выплаты.

Женщина-юрист, у которой возникла идея лишить клиентов права на жилье, сначала показала им для ознакомления экземпляр соглашения о рассрочке, однако в дальнейшем на подпись передала соглашение о расторжении договора купли-продажи, которое после подписания представила в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми.

В результате адвокат приобрела право на имущество потерпевших и лишила их права на жилье. При этом женщина не вернула им средства федерального и регионального маткапитала, а также 100 тыс. рублей, которые семья передала ей, как они полагали, в рамках исполнения соглашения о рассрочке долга.

Суд первой инстанции назначил женщине-адвокату наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Сторона защиты не согласилась с принятым решением и обжаловала его.

Однако судебная коллегия по уголовным Верховного суда Коми доводы жалобы признала необоснованными и оставила решение суда первой инстанции без изменения. Приговор ступил в законную силу.

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