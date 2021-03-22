В детском саду в Сосногорске нашли подозрительную крупу

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Россельхознадзор по Коми выявил в детском саду №2 Сосногорска подозрительную крупу, которой кормили воспитанников.
В январе сотрудниками Управления в ходе проведения проверки был выявлен факт хранения и использования с последующей переработкой в пищу трех партий крупы без деклараций о соответствии (сертификатов соответствия).
Были составлены протоколы об административных правонарушениях по ст.7.18 КоАП РФ.
Постановлением ведомства юридическое, должностное и физические лица МБДОУ «Детский сад № 2» подвергнуты административному наказанию в виде предупреждения, сообщает Россельхознадзор по Коми.
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