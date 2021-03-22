Гриппа в этом году нет не только в Коми

"Коронавирус более гостеприимный, а грипп худенький, бедный и убежал». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В этом сезоне в Коми не было зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом. Ни одного!

Роспотребнадзор по Коми отчитывается по заболеваемости простудными инфекциями каждую неделю с ноября прошлого года. И каждый раз звучит: «на территории республики циркулируют вирусы не гриппозной этиологии». Кстати, даже заболеваемость ОРВИ в этом году тоже на 10 процентов ниже средней, сообщило ведомство 16 марта.

Причины вытеснения гриппа коронавирусом минувшей зимой сейчас обсуждают экспертами. Оказывается, во многих странах мира, включая Россию, грипп этой зимой не проявился как обычно. Об этом сообщила в интервью ТАСС представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Произошло состязание между коронавирусом и гриппом, сейчас это предмет обсуждения. Еженедельно идут отчеты о системе надзора над гриппом. После нескольких недель мой коллега-эпидемиолог пришел и сказал, что нет изоляции вируса. Ошиблись? Нет. Потом стали связываться с коллегами - нигде нет. Коронавирус более гостеприимный, а грипп худенький, бедный и убежал», - сказала Вуйнович.

Она отметила, что на распространение гриппа повлияли санитарные меры, принятые из-за коронавируса, а также отсутствие массовых путешествий, благодаря которым обычно "грипп идет с Южного полушария на Северное и обратно".

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