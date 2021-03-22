Группа сыктывкарцев заработала миллион на инсценировке ДТП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре группу лиц подозревают в мошенничестве в сфере страхования, сумма ущерба превысила миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, злоумышленники организовали ряд инсценировок дорожно-транспортных происшествий в Сыктывкаре. После этого они предоставили фиктивные документы в страховые компании.

Группа вела свою преступную деятельность в Сыктывкаре в период с 2017 по май 2019 года. Общая сумма ущерба, причиненная страховым компаниям, составила более одного миллиона рублей.

В ходе обысков в квартирах подозреваемых и нежилых помещениях изъяли телефоны, цифровые носители информации, полисы ОСАГО, договоры купли-продажи и другую документацию, а также комплектующие автомобилей. Возбуждено уголовное дело

В отношении задержанных избраны меры пресечения – содержание под стражей, подписка о невыезде. Ведется следствие, говорится в сообщении.

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