В Сыктывкаре ищут 81 квартиру для детей-сирот

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Администрация Сыктывкара ищет на рынке недвижимости 81 квартиру для детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Предложения принимаются как от юридических, так и от физических лиц. К приобретению рассматриваются однокомнатные квартиры площадью от 23,78 до 38 квадратных метров. При этом срок ввода многоквартирного дома в эксплуатацию должен быть не ранее 1990 года.

Юридические лица могут найти соответствующие лоты на площадке проведения электронных аукционов. Начальная цена каждого контракта – 1,72 миллиона рублей. Сроки окончания подачи заявок на участие в электронных аукционах – в 8 утра 29 марта.

По возникающим вопросам физические и юридические лица могут обращаться по телефонам 215-611, 215-865, 215-608, 215-490, говорится в сообщении.

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