В Сыктывкаре ищут 81 квартиру для детей-сирот

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара
Администрация Сыктывкара ищет на рынке недвижимости 81 квартиру для детей-сирот. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Предложения принимаются как от юридических, так и от физических лиц. К приобретению рассматриваются однокомнатные квартиры площадью от 23,78 до 38 квадратных метров. При этом срок ввода многоквартирного дома в эксплуатацию должен быть не ранее 1990 года.
Юридические лица могут найти соответствующие лоты на площадке проведения электронных аукционов. Начальная цена каждого контракта – 1,72 миллиона рублей. Сроки окончания подачи заявок на участие в электронных аукционах – в 8 утра 29 марта.
По возникающим вопросам физические и юридические лица могут обращаться по телефонам 215-611, 215-865, 215-608, 215-490, говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Глава Сыктывкара вручила сиротам ключи от новых квартир
За год новое жилье получили 69 человек (подробнее)