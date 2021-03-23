В Коми продлят мораторий на повышение цен на сахар и подсолнечное масло

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Правительство РФ продлило меры по поддержанию низких цен на белый сахар и подсолнечное масло, сообщают на сайте кабмина.

Решено продлить соглашения о снижении и поддержании цен: на белый сахар – на два месяца, на подсолнечное масло – до октября 2021 года. В действующих соглашениях отпускная цена предприятий на белый сахар составляет 36 рублей за 1 кг, розничная – 46 рублей за 1 кг, подсолнечного масла – 95 и 110 рублей за 1 л соответственно.

Как сообщили в Минпромторге, крупные и средние торговые сети соблюдают условия действующих соглашений. В текущих условиях мировой конъюнктуры их продление позволит избежать резких ценовых скачков и постепенно вернуться к рыночным механизмам регулирования.

«Субсидии производителям станут дополнительным фактором, который стимулирует производство, а значит, способствует увеличению предложения “на полке” и окажет давление и на цены во всех сегментах», – отметили в Минпромторге.

Минэкономразвития, Минсельхозу, Минпромторгу поручено до 25 марта подготовить и представить в Правительство помесячный график (на шесть месяцев) поставок сахара в торговые сети с указанием объёмов поставки и стоимости за 1 кг.

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