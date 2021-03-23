В Коми в пользу пострадавшего работника взыскали 500 тысяч

В Княжпогостском районе в пользу работника организации взыскали компенсации морального вреда, причиненного в результате несчастного случая на производстве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Во время работы мужчина упал с лестницы и получил открытую черепно-мозговую травму. В результате он утратил профессиональную трудоспособность на 100%. Госинспекция труда установила факт нарушения работодателем требований охраны труда. Из акта несчастного случая на производстве следует, что основной его причиной явилась неудовлетворительная организация производства работ.

Сотрудник был допущен к выполнению работ на высоте без обучения безопасным методам и приемам их проведения, кроме того, не обеспечивался контроль за состоянием условий труда на рабочем месте.

Прокуратура обратилась в суд с иском к работодателю о взыскании в пользу пострадавшего работника компенсации морального вреда, причиненного ему в результате травмы. Суд удовлетворил требования, взыскав с организации 500 тысяч рублей.

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