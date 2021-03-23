В Усинске судили экс-полицейского, получившего взятку трубами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усинске бывшего инспектору дорожного-патрульной службы ГИБДД признали виновным в получении взятки за незаконные действия. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2017 году обвиняемый получил от представителя коммерческой организации в качестве взятки 32 насосно-компрессорные трубы стоимостью 25 500 рублей для строительства забора на дачном участке. Это была плата за совершение в интересах предприятия незаконных действий. В СК уточнили, что речь шла об обеспечении беспрепятственного проезда транспортного средства фирмы по району, оказании должностным лицам организации общего покровительства и попустительства по службе, а также непривлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Было возбуждено уголовное дело. После проведение служебной проверки правоохранителя уволили из МВД в связи с утратой доверия. Суд оштрафовал бывшего полицейского на миллион рублей. Кроме того, ему на два года запретили занимать определенные должности. Приговор не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На замначальника колонии в Ухте завели новое уголовное дело

Речь также идет о взятке (подробнее)