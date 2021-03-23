В Коми рассказали, когда ждать пробуждения звезды интернета медведицы Пужи

Фото: Центр спасения медвежат-сирот

В центр спасения медвежат-сирот рассказали, как пережила зиму любимица многих жителей Коми Пужа. По словам работников центра, маленькая медведица все еще спит, но во время февральской оттепели она проснулась и успела попозировать для фотографа.

- В конце февраля маленькую медведицу подняла с берлоги оттепель. Пужа несколько дней бродила, периодически укладываясь спать рядом с берлогой, а потом, когда вернулся мороз, медвежья Дюймовочка продолжила свой зимний сон, - поделились наблюдениями смотрители.

Полное пробуждение Пужи стоит ждать в конце марта – начале апреля: все зависит только от погоды. К слову, самки выходят из спячки позже, чем медведи.

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