В Сыктывкаре приезжий украл у пьяного мужчины рюкзак со 100 тысячами

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре приезжий украл у пьяного мужчины рюкзак, в котором было около 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию Сыктывкара обратился местный житель, 1986 года рождения. Мужчина рассказал, что у него украли рюкзак, где было 100 тысяч рублей и документы. Сыктывкарец сообщил, что ранее он проводил время в кафе, распивая алкоголь. Как он покинул заведение и оказался дома, мужчина вспомнить не мог. Сумки с деньгами, которая была при нем, в квартире он не обнаружил.

Выяснилось, что в тот день горожанин продал автомобиль, получив за него в 115 тысяч рублей. Сделку он отправился отметить в компании знакомого в кафе. Там сыктывкарец щедро угощал не только друга, но и незнакомых ему посетителей.

Полицейские просмотрели видео, изъятое в баре, и установили, что потерпевший в состоянии сильного опьянения покинул кафе, оставив свое имущество в открытом доступе. Рюкзак забрал один из посетителей. Правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Кировской области 1980 года рождения.

После посещения кафе мужчина покинул Сыктывкар и уехал в Киров. Спустя два дня его задержали. Все деньги в размере 95 тысяч рублей он «прогулял» в увеселительных и развлекательных учреждениях. Рюкзак и документы выбросил, но не мог вспомнить, где именно. Возбуждено уголовное дело о краже.

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