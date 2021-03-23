В Сысольском районе Коми выбрали главу администрации

Фото: пресс-служба Сысольского района

Кресло главы администрации Сысольского района занял Андрей Батищев. Об этом говорится на официальном сайте муниципалитета. Такое решение приняли местные депутаты.

Назначение Батищева не стало неожиданностью, так как чиновник уже был на посту главы района, правда, с приставкой «временно исполняющий обязанности». На этой должности он находится с 23 декабря 2020 года.

Отмечается, что в администрации чиновник работает с 2013 года.

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