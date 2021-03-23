В Коми средняя зарплата работника культуры достигает 85 тысяч рублей

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В России 25 марта традиционно празднуется день работника культуры. Так, аналитики hh.ru выяснили каков уровень конкуренции за рабочие места в сфере искусства, чего хотят соискатели и кого ждут и сколько готовы платить работодатели. Доля вакансий в сфере искусства в Сыктывкаре от общего числа с начала года – 1% вакансий.

Средняя предлагаемая зарплата в сфере культуры в Сыктывкаре – 45 тысяч рублей, что ниже средней зарплаты в этой же сфере по стране на 5 тысяч. Есть в городе вакансии с более высоким доходом – несколько с зарплатой от 85 тысяч рублей.

Самые востребованные у работодателей Сыктывкара, ищущих работников в сферу культуры, следующие специализации: «Дизайн, графика, живопись» (48% от общего числа вакансий сферы искусства) «Кино» (33%), «Литературная, редакторская деятельность» (24%), «Телевидение», «Фотография» (19%), «Журналистика» - по 14%. Обычно работодатели предлагают работу на полный день, также есть вакансии, которые предполагают «удаленку». Работодатели предпочитают соискателей с опытом работы – 62% вакансий от общей массы.

Реже всего жители Сыктывкара, ищущие работу в сфере искусства отмечают, что умеют редактировать и писать тексты, сильны в телефонных переговорах, а также в полиграфическом дизайне и видеомонтаже. А вот самыми распространенными навыками стали владение целым рядом графических программ, грамотная речь, креативность и умение работать в команде.

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