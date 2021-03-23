В среду сыктывкарцев приглашают на флюорографию

В среду, 24 марта, в Сыктывкаре на базе Республиканского противотуберкулезного диспансера состоится «День открытых дверей» для желающих пройти флюорографическое обследование. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

«День открытых дверей» состоится в рамках проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом. Чем раньше выявлено заболевание, тем более эффективно его лечение. Это относится, прежде всего, к туберкулезу. Основным методом раннего выявления туберкулеза у взрослых и подростков с 15 лет является флюорографическое исследование. Причиной туберкулеза являются туберкулезные бактерии. Он передается людям воздушно-капельным путем. От больного туберкулезом легких человека бактерии попадают в воздух при кашле, разговоре или чихании.

Туберкулез может начинаться по-разному. В ряде случаев он развивается незаметно для больного, протекает в первое время скрыто или с минимальными проявлениями в виде небольшой утомляемости, снижения аппетита, нарушения сна и незначительного покашливания. Подобные жалобы могут быть вызваны и другими заболеваниями, поэтому часто человек не придает этому особого значения. У некоторых больных такое спокойное и незаметное течение заболевания переходит в неожиданно возникающее обострение процесса с быстрым и неблагоприятным течением.

В настоящее время обязательному ежегодному флюорографическому обследованию в Коми подлежат все обратившиеся в поликлиники и не обследованные в текущем году рентгенологическим методом, а также лица, входящие в группы повышенного риска заболевания туберкулезом. Регулярное прохождение флюорографии позволяет выявить болезнь на ранней стадии.

В Республиканском противотуберкулезном диспансере можно пройти флюорографическое обследование 24 марта с 8 00 до 16 00 (кварцевание: 10.00-10.30; 12.30-13.00; 14.30-15.00). При себе необходимо иметь паспорт и маску. Адрес: г. Сыктывкар, улица Димитрова, 3.

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