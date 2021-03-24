Аферисты в Коми все чаще маскируются под правоохранителей

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Телефонные мошенники массово представляются жителям Коми сотрудниками правоохранительной сферы. Причем жертвами все чаще становятся те, у кого своих накоплений нет. Граждан убеждают оформлять кредиты.

Так, в полицию Сыктывкара обратилась 70-летняя пенсионерка, которая заявила о краже с электронного счета 238 тысяч рублей под предлогом защиты от несанкционированных списаний.

Потерпевшей позвонила девушка, назвавшая себя следователем, и предупредила, что с карты сыктывкарки кто-то пытается украсть деньги. Чтобы спасти сбережения в размере 50 тысяч рублей, лжеследователь предложила поехать к ближайшему терминалу и положить их на другой, якобы надежный специальный счет. Женщина послушно выполнила требование.

На следующий день сыктывкарке позвонил другой мужчина. Он объяснил, что является работником банка, и убедил пенсионерку в необходимости срочного оформления кредита. Потерпевшая взяла займ на 191 тысячу рублей, после чего все деньги под диктовку перевела в терминалах, расположенных в разных торговых центрах на указанные ей счета.

Затем пенсионерка три дня тщетно ожидала, что курьер привезет обещанную банковскую карту на дом. Не сумев дозвониться ни на один телефон, по которым с ней выходили на связь работники банка и полиции, женщина поняла, что оказалась обманута.

В полиции возбудили уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество), сообщает пресс-служба МВД по Коми.

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