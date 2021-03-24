В конце марта повысится стоимость проезда по маршруту «Сыктывкар — Микунь»

«Комиавтотранс» изменил стоимость проезда на маршруте «Сыктывкар — Микунь» Фото: Архив "КП"

С 29 марта в Сыктывкаре повысится стоимость проезда в автобусах. Речь идет о маршруте, следующим до Микуня. Об этом сообщает «Комиавтотранс».

Размер платы увеличится сразу же на 50 рублей – с 200 до 250. Отмечается, что в день по данному маршруту отправляется 12 рейсов.

Однако жителям этих городов предложили альтернативу. Так, билеты по данному маршруту на железнодорожном транспорте в сидячих вагонах с 29 марта, наоборот, подешевеют. Цены упадут на 10 рублей и составят 308 рублей. В день по маршруту «Сыктывкар – Микунь» и обратно ходят два состава с пригородными вагонами.

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