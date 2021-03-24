В Коми в жутком ДТП пострадали трое детей

Фото: ГИБДД по Коми

Накануне в Печоре произошло жуткое ДТП с участием двух легковых автомобилей. В аварии пострадали пять человека, трое из них – дети.

Сообщается, что происшествие было зафиксировано в шестом часу на Стадионной улице. Женщина за рулем «четырнадцатой» не справилась с управлением и въехала лоб в лоб в «Renault Duster», за рулем которого был 74-летний мужчина.

В салоне отечественной легковушки было трое детей. Все они получили травмы при столкновении. Медики сообщили, что 14-летняя девочка, 8-летний мальчик и годовалый малыш, а также его отец и мать, которая была за рулем госпитализированы в больницу. Кроме 28-летней автолюбительницы никто не был пристегнут, а годовалый ребенок и вовсе был на руках у отца.

Водитель иномарки отделался ушибом грудной клетки и после осмотра был отпущен домой, сообщает «Комиинформ».

По данному факту начато разбирательство.

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