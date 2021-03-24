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В Воркуте задержали гражданина Кыргызстана, находящегося в международном розыске по линии Интерпола. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина 1968 года рождения с 2017 года находился в международном розыске за мошенничество. Это преступление он совершил у себя на родине. В отношении гражданина Кыргызстана была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Однако фигурант уголовного дела скрылся от органов правопорядка.

В феврале правоохранители Коми получили информацию о том, что иностранец может в Воркуте. В итоге именно там его и задержали полицейские. Стражи порядка остановили мужчину на улице для проверки документов. Тот не ожидал, что все-таки попадет в поле зрения правоохранителей, так как проживал по поддельному паспорту, по которому собирался выехать из Воркуты. Иностранца взяли под стражу, его планируют экстрадировать в Кыргызстан.

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