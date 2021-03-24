В Сыктывкаре нашли пропавшего 41-летнего замерзшего мужчину

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Под Сыктывкаром пропал 41-летний мужчина. Информация о нем поступила к спасателям сегодня глубокой ночью. В сообщении говорилось, что пропавший заблудился у поселка Максаковка и не может найти дорогу.

Спасатели поспешили на поиски сыктывкарца, так как была опасность переохлаждения организма. Ночью температура воздуха опустилась до -5 градусов. К тому же, мужчина был пьян, что усугубляло его состояние.

По информации «Комиинформ», нашли мужчину через час поисков. Он был доставлен в полицейский участок для оформления.

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