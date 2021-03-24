Благодаря ошибке банка сыктывкарец украл с чужого счета 7 тысяч

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре 21-летнего жителя будут судить за кражу денег с банковского счета, ошибочно «привязанного» к номеру его телефона. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В июле 2019 года в результате ошибочного подключения услуги «Мобильный банк» на номер молодого человека поступило смс-уведомление о зачислении денежных средств и балансе банковского счета ничего не подозревавшей жительницы Сыктывкара. Мужчина, направлявшийся в тот момент в Краснодарский край на заработки, решил пополнить свой бюджет и перевел с банковского счета потерпевшей на свой 7 тысяч рублей.

В ходе расследования вину в содеянном сыктывкарец не признал и ущерб не возместил. Уголовное дело передали в Сыктывкарский городской суд.

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