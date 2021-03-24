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Общество24 марта 2021 16:28

Власти Микуня потратят 2 млн рублей на ремонт пешеходного моста

Источник:kp.ru
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В городе отремонтируют пешеходный мост по улице Пионерской

Фото: архив "КП"

В Микуне начнется ремонт пешеходного моста, расположенного на Пионерской улице. Об этом сообщают местные власти.

На строительные работы будет выделено 2 млн рублей. Ремонтом будет заниматься индивидуальный предприниматель, который выиграл аукцион.

Отмечается, что работы начнутся в середине мая этого года и должны завершиться до 20 июля. После сдачи объекта подрядчик обязуются предоставить гарантию сроком на 8 лет.

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