У подрядчика «Воркутауголь» обнаружили нарушения наема мигрантов

Воркутинская спецпрокуратура выявила нарушения законодательства о трудовой занятости мигрантов в деятельности одного из подрядчиков АО «Воркутауголь». Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли провела проверку исполнения законодательства при привлечении к труду иностранной рабочей силы в деятельности ООО «Сибирское горномонтажное управление».

Эта компания выполняет горнопроходческие и горно-монтажные работы в угольных шахтах, эксплуатируемых АО «Воркутауголь». Штат ООО «СГМУ» состоит из нескольких сот рабочих и специалистов. Значительная часть из них иностранцы.

В срочных трудовых договорах, заключаемых с ними, не указывались причины заключения договор на определенный срок, не оговаривались условия оказания иностранным работникам медицинской помощи, осуществления доплат за работу с вредными и опасными условиями труда. Кроме того, вопреки требованиям закона на них возлагалась материальная ответственность за события, не состоящие в прямой связи с их виновными действиями или бездействием.

По фактам этих и других выявленных в ходе проверки нарушениям Воркутинская спецпрокуратура внесла работодателю представление. По итогам его рассмотрения одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении.

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