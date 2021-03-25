На дорогах Коми резко выросло число ДТП: за год погибло 99 человек

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Заместитель прокурора Коми Дмитрий Терентьев озвучил страшную статистику по аварийности на дорогах республики. Рост, и немалый, по всем направлениям: число ДТП, погибших, пострадавших, в том числе детей.

В 2020 году в регионе увеличилось с 981 до 1072 количество ДТП с пострадавшими; лиц, получивших в них телесные повреждения, – с 1372 до 1413; погибших с 66 до 99.

Все чаще потерпевшими становятся несовершеннолетние, число которых также резко возросло со 174 до 209 (+42,2%), за последние 5 лет на дорогах погибло 26 детей.

Наибольший рост ДТП с пострадавшими в 2020 году произошел в г. Инте (с 10 до 24, +140%), Ижемском (с 13 до 24, +84,6%), Сыктывдинском (с 49 до 75, +53,1%) районах, г. Усинске (с 44 до 60, +36,4%).

Самыми аварийными остаются дороги местного значения, на них в 2020 году пришлось 632 ДТП, в результате которых погиб 31 и травмированы 767 лиц.

Сопутствующей причиной названо ненадлежащее техническое состояние автомобильных дорог.

Отмечают также рост в 2020 году числа водителей, пойманных за рулем в состоянии опьянения, с 3 856 до 4 258 (+10,4%), сообщает прокуратура Коми.

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