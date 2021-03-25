Жителей Коми огорошили: регистрировать в соцсетях будут по паспорту

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В России планируют запрашивать паспортные данные, номер телефона, электронную почту и адрес проживания при регистрации новых пользователей соцсетей и мессенджеров. Проект приказа Роскомнадзора РФ разместили 24 марта на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В нем сказано, что при регистрации данные будут проверять через «Госуслуги», которые свяжут с ЕИС. Также указанная информация может быть передана иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами.

Ранее в рамках поправок к закону «О персональных данных», которые частично вступили в силу в марте, операторам персональных данных запретили публиковать в интернете личную информацию пользователей без их на то согласия. Речь идет о данных из соцсетей, с сайтов объявлений и из открытых реестров.

С 1 июля они будут обязаны получать данное согласие либо через собственную платформу, либо через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора. При этом пользователь сам сможет выбрать платформу, сообщают «Известия».

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