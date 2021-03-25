В семи детских учреждениях Сосногорского района нашли подозрительную крупу

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За три месяца 2021 года Россельхознадзор по Коми во время плановых проверок в Сосногорском районе выявил 9 партий крупы, не имеющих соответствующих документов подтверждения безопасности продукции. Еще одна партия крупы имела истекший срок годности.

Данные нарушения были выявлены в семи муниципальных бюджетных учреждениях (6 детских садов и 1 школа).

Поставщиком во всех учреждениях является ИП Тюкавин А.С. 30 марта 2021 года на поставщика, реализовавшего товар с нарушениями, будут составлены протоколы об административном правонарушении по ст.ст. 14.45, ч.1 14.43 КоАП РФ, сообщает ведомство.

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