В Ухте пьяный мужчина напал на полицейского

Житель Ухты признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции Фото: Архив "КП"

В Ухте осудили 32-летнего местного жителя. Мужчина был признан виновным в применении насилия в отношении стража порядка, сообщает региональный Следком.

Все произошло в декабре прошлого года. Полицейские приехали на вызов в квартиру, где, по словам очевидцев, происходила драка. Участникам конфликта сотрудники правоохранительных органов предложили проехать в дежурную часть, чтобы установить все обстоятельства. Мужчины согласились, однако уже в машине возникли проблемы.

- Находясь в помещении отсека для административно-задержанных автомашины, один из участников драки (фигурант настоящего уголовного дела), будучи в состоянии алкогольного опьянения, препятствуя законным действиями правоохранителей, ударил одного из полицейских ногой, - прокомментировали в пресс-службе ведомства инцидент.

Мужчина вину свою признал и искренне раскаялся. Суд назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей.

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