В Коми упростят оплату детского сада маткапиталом

Фото: pexels.com

В Коми семьи, желающие направить средства материнского капитала на оплату детского сада, смогут сделать это в упрощенном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения ПФР.

Для того, чтобы оплатить детский сад таким образом, достаточно будет подать заявление на портале госуслуг. Сведения из договора между владельцем сертификата и детсадом ПФР запросит самостоятельно. Для этого фонд заключает соглашения об электронном взаимодействии с администрациями городов и районов республики. На сегодняшний день такие соглашения подписаны с администрацией Сыктывдинского района и города Вуктыл. Действие документ распространяется на все детские сады данных муниципалитетов. Это значит, что родителям нужно только подать заявление через портал госуслуг, никакие иные документы представлять в ПФР не требуется.

В ближайшее время аналогичные соглашения будут подписаны с другими муниципалитетами региона. Информация о ходе работы по заключению соглашений будет опубликована на региональной странице сайта ПФР и в официальных сообществах отделения ПФР по Республике Коми в социальных сетях.

Использование материнского капитала на оплату услуг по содержанию детей в детском саду – одно из самых популярных направлений. В Коми этой возможностью воспользовались 11,5 тысяч семей. Общая сумма перечисленных средств – 274 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми потратить маткапитал на образование детей стало проще (подробнее)