Медведица Пужа вернется в Коми уже летом

Фото: пресс-служба администрации Коми

Медведица Пужа из Коми вернется домой сразу, как наберет вес. Об этом сообщают работники центра спасения медвежат в Твери. Сейчас любимица жителей республики находится в спячке.

Напомним, что Пужа оказалась в центре в мае 2020 года. Её обнаружила хозяйка дачного участка под Сыктывкаром и обратилась за помощью в Минприроды Коми. Специалисты ведомства связались со специалистами тверского Центра и перевезли медведицу на новое место жительства.

Фото Пужи разлетелись по всему интернету. Пользователи соцсетей сразу полюбили медведицу и были в восторге от ее глаз-пуговок.

Как рассказали в центре, на родину Пужа вернется уже летом, как только окрепнет и поправит свое здоровье.

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