В Сыктывкаре десятки домов остались без воды из-за утечки

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В Сыктывкаре произошла утечка холодной воды, сообщает местная администрация. В мэрии уточнили, что коммунальная авария произошла на Советской улице. Из-за ликвидации последствий ЧП десятки домов будут отключены от холодного водоснабжения.

- В связи с началом проведения работ, связанных с устранением аварии на водоводе диаметром 800 мм, в районе дома №86 по улице Советская, под отключение попадают 62 объекта, в том числе 24 жилых дома. Социальных объектов в перечне зданий, где временно будет прекращена подача холодной воды, нет.

Так, воды не будет по следующим адресам:

ул. Заводская:5,7;

ул. Кирова:68,70,72;

ул. Колхозная: 25,25А,27,34,38/6,40, 40/10,40/15,40/17,40/22,40/37,40/38,40/40,40/7, 40А,41, 42/1,42/2,42/3,42/4,42/6,44, 44/2,44/3,46,46/1,85,45,45/2, 49,49/1,51,51/1,61,65/1,79;

ул. Первомайская:130,140,142,169,171,179;

ул. Колхозный проезд:4,8,9,14,18;

ул. Мичурина:55;

ул. Сысольское шоссе:13/7,15;

ул. Южная:31,35,37, ООО «Молоток».

Власти заверили, что вода в домах появится после 22:00 сегодняшнего дня.

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