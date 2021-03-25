В Эжвинском районе построят новую школу

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

В Эжвинском районе Сыктывкара построят новую школу. Об этом сообщили в пресс-службе городско администрации.

Новая школа расположится между улицами Весенняя и 1–я Линия. Это будет трехэтажная школа на 825 мест. Объект включит в себя 33 учебных класса, в котором будут учиться юные эжвинцы от первоклашек до выпускников.

Здание будет иметь две обособленные группы. Так, в состав учебной войдет начальная школа, группы учебных кабинетов средней и старшей школы. В общешкольной группе расположатся административная часть, медпункт, библиотека, медблок, актовый зал, спортзал, кухонный блок со столовой.

Школа будет приспособлена для маломобильных граждан. Там установят соответствующее лифтовое оборудование. На пришкольной территории оборудуют футбольные и волейбольные поля, уличные площадки для всех возрастов, спортплощадки. Территорию украсят газоны и озеленение. Начать строительство школы планируется в 2022 году.

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