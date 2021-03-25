В Ухте приезжий пытался продать 3200 литров спиртного

Фото: пресс-служба МВД по Коми

Жителя Саратовской области 1964 года рождения обвиняют в незаконной реализации 3200 литров спиртосодержащей продукции на территории Ухты. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Имея умысел на розничную продажу спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, мужчина привез данную продукцию на территорию Ухты, где осуществил ее реализацию, говорится в сообщении.

Полицейские провели обыски в гараже и автомобиле подозреваемого. Правоохранители изъяли 320 полимерных канистр спирта вместимостью по 10 литров каждая. Стоимость изъятой продукции оценивается более 2,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело. Фигурант признал свою вину и в содеянном раскаялся.

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