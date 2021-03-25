Житель Емвы угрожал взорвать дом, но забыл об этом, когда его задержали

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Емвы 1974 года рождения угрожал взорвать дом, однако забыл об этом, когда оказался отделении полиции.

Мужчина, живущий в доме по улице Совхозной, открыл газ и поджег мусор в квартире. Затем он позвонил в Службу 112 и стал угрожать, что взорвет дом. В МВД по Коми частично подтвердили эту информацию. В полицию поступило сообщение о задымлении в квартире. На место прибыли правоохранители и сотрудники МЧС.

Звонившим оказался ранее судимый хозяин квартиры. По предварительным данным, он развел огонь в комнате и высказывал угрозы поджечь остальное имущество. Однако спустя некоторое время мужчина сам вызвал пожарных. Как передает БНК, при выяснении обстоятельств задержанный не смог объяснить свой поступок. Мужчина заявил, что ничего не помнит.

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