В Сыктывкаре женщина зарезала пенсионера пинцетом и оставила его умирать

Она совершила преступление в новогоднюю ночь, но тело нашли 5 января Фото: архив "КП"

В разгар новогодних гуляний в одном из домов в СНТ «Тыла-Ю» произошла трагедия, унесшая жизнь 69-летнего мужчины. Он был найден в луже крови через несколько дней после гибели. Оказалось, что он пострадал от рук своей знакомой.

Все случилось в канун 2021 года. Убитый и его 41-летняя подруга собирались встречать Новый год, однако в какой-то момент пара начала ругаться. Женщина схватила пинцет и ударила им в шею пострадавшего. Мужчина умер от разрыва сонной артерии.

Женщина не стала вызывать «скорую» и сотрудников полиции, а предпочла скрыться и оставить умирать несчастного на полу. Она подперла дверь дома палкой и поспешила уйти. Тело мужчины найдут только пятого января.

- В ходе расследования обвиняемая подтвердила, что нанесла удары пинцетом, однако с квалификацией содеянного не согласилась, поскольку, как следует из ее показаний, «убивать его не хотела». Между тем, следователем собрана доказательственная база, и в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали инцидент в СК по Коми.

Сейчас обвиняемая ожидает суда, который решит ее дальнейшую судьбу.

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