Екатерина Грибкова заняла пост главы Минтруда Коми

Фото: из личного архива Екатерины Грибковой

Екатерина Грибкова назначена на должность министра труда, занятости и соцзащиты Коми. Об этом сообщает администрация главы республики. Соответствующее распоряжение подписал руководитель региона Владимир Уйба.

На этом посту Грибкова сменила Наталью Вытегорову. До этого она была первым заместителем главы Минтруда Коми, однако 1 декабря на должность врио главы ведомства была назначена Екатерина Грибкова.

Справка

Родилась в 1989 году в селе Визинга, Коми. Оконсила в 2012 ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», социальная работа, специалист, а в 2014 – ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина», юриспруденция, бакалавр.

Ранее трудилась в ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Сысольского района» директором.

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