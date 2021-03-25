Сыктывкарца посадили за то, что он до смерти избил женщину

Фото: пресс-службе Следственного комитета

В Эжвинском районе Сыктывкара 48-летнего жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла в октябре прошлого года. Мужчина выпил с 48-летней сожительницей, и возле бара по улице Мира между ними произошел конфликт. Злоумышленник несколько раз ударил женщину по голове, после чего перетащил ее в подъезд ближайшего дома и оставил там, скрывшись с места происшествия. В результате потерпевшая скончалась от полученной тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, говорится в сообщении.

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