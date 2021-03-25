Иван Голубков из Коми выиграл биатлонный спринт на этапе Кубка мира

Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми Фото: архив "КП"

В Финляндии продолжается второй этап Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону. Сегодня в Вуокатти у спортсменов начались гонки в рамках биатлонной программы.

Лыжник из Коми в составе национальной команды России Иван Голубков уверенно провел старт и стал победителем, сообщает Минспорт Коми. Иван на двух огневых рубежах не закрыл лишь одну мишень. Второе место с отставанием 17 секунд занял еще один россиянин Данила Бритик. Украинец Тарас Рад расположился на третьей позиции. Нашему чемпиону он проиграл полминуты, сообщает пресс-служба минспорта Коми.

Еще одна представительница Республики Коми в составе сборной страны Мария Иовлева в женской гонке вновь финишировала пятой. Спортсменка допустила лишь промах на первой стрельбе, при этом ходом соперницам уступила достаточно много.

Завтра, 25 марта, на этапе в Финляндии продолжатся биатлонные гонки.

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