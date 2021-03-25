Сыктывкарца будут судить за покупку наркотиков

Фото: пресс-служба Следственного комитета

В Сыктывкаре 29-летнего местного жителя обвиняют в незаконном приобретении наркотических средств в значительном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в надзорном ведомстве, сыктывкарец заказал в интернете мефедрон для личного употребления. Он получил от сбытчика сообщение о местонахождении наркотического средства. Когда 18 июня 2020 года молодой человек забирал из тайника 0,741 грамма мефедрона, его задержали полицейские. Свою вину сыктывкарец полностью признал.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд, говорится в сообщении.

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