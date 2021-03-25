В Коми Тотальный диктант прочтут на английском и русском языках

Тотальный диктант пройдет и на английском языке Фото: Архив "КП"

В Коми 10 апреля пройдет Тотальный диктант. В этом году организаторы приготовили для желающих проверить свою грамотность сюрприз: тексты будут прочитаны на двух языках.

Регистрация на английский диктант откроется на официальном сайте в тот же день, что и на обычный — 31 марта. Он пройдет через полтора часа после начала русскоязычного диктанта.

Проверить свои знания английского языка можно будет в 18 городах России на 52 площадках. Список городов и площадок все еще пополняется. Всю актуальную информацию вы сможете найти на totaldict.ru.

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