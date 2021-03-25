В Сыктывкаре на строительство 17-километрового газопровода потратят почти 90 млн рублей

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В поселке Верхняя Максаковка появится 17-километровый газопровод, который обеспечит нужды жильцов 402 частных домов. На эти цели будет потрачено свыше 89 млн рублей, сообщает мэрия Сыктывкара.

Сейчас власти города в поисках подрядчика, которого ищут через аукцион. Все желающие могут подать заявку до 31 марта. Работы начнутся сразу же, как будет подписан контракт, а завершиться они должны до 1 декабря 2021 года.

Сообщается, что место проведения работ будет от точки подключения в районе пересечения улиц Трудовая-Трактовая поселка Краснозатонский до поселка В. Максаковка, микрорайон Яг-кар.

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