Фото: пресс-службе отделения Банка России по Республике Коми

Банк России оценил инфляцию в коми шаньгах. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Республике Коми.

Коми шаньга – традиционное блюдо коми национальной кухни. Коми шаньги сейчас едят почти на всей территории России, но особенно ее любят в Коми. Шаньга стала кулинарным символом республики. В честь нее уже несколько лет в регионе проходит международный гастрономический фестиваль «ШаньгаФест». Рецептов приготовления коми шаньги множество. Ее готовят на дрожжевом или кислом, несдобном тесте с разными начинками: из картофеля, творога, крупы.

Как за минувший год изменилась стоимость коми шаньги, выяснили экономисты ЦБ. Расчет произведён по рецепту шаньги с крупой (пшено) на основе данных Росстата о средних потребительских ценах за февраль 2020 и 2021 годов.

Для замешивания теста для коми шанег нужны мука, кефир, яйца и масло. Все эти ингредиенты за год подорожали под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Так, рост цен на зерно на мировых товарных рынках привел к увеличению стоимости муки, а удорожание яиц было связано с ростом издержек производителей из-за роста цен на корма, импортные инкубационные яйца и ветеринарные препараты.

Что касается начинки из пшена, то здесь ситуация за год улучшилась. Цены на пшено снизились, что обусловлено ростом урожая проса в России на фоне увеличения посевных площадей в 2020 году по сравнению с 2019 годом.

Таким образом, за прошедший год стоимость коми шаньги в целом выросла на 4,7%. Это связано с разнонаправленной динамикой цен на продукты, необходимые для её приготовления.

Исходя из классического рецепта (1 стакан кефира, 3 яйца (на тесто и начинку), 500 гр. муки, 200 гр. пшена, 100 гр. масла и 0,5 литра молока) одна коми шаньга с крупой массой в 100 граммобойдётся жителям республики примерно в 12 рублей, тогда как годом ранее – примерно в 11,5 руб.

При этом годовая инфляция в Коми в феврале 2021 года была ниже, чем в России (5,7%) и по Северо-Западному федеральному округу (5,4%), и составила 5,2%. По сравнению с январем ее уровень повысился на 0,1%.

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