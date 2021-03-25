В Сыктывкаре столкнулись «Газель» и KIA: пострадала женщина

Фото: управление ГИБДД по Коми

В четверг, 25 марта, в Сыктывкаре столкнулись ГАЗ-2747 и Kia Sportage, в результате чего пострадала пассажирка 1977 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 10.25. Мужчина 1975 года рождения выезжал на «Газели» с прилегающей территории дома №32 по улице Лесопарковой в сторону Сысольского шоссе. При это он не уступил дорогу Kia, и автомобили столкнулись.

В результате ДТП пострадала пассажирка иномарки. Она попала в больницу с сотрясением мозга. Она находилась на переднем пассажирском сиденье и была пристегнута ремнем безопасности.

Водитель «Газели» к административной ответственности за нарушения ПДД всего привлекался 14 раз, в течении года не привлекался. Водительский стаж – с 2001 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под Сосногорском столкнулись две иномарки

Известно состояние пострадавшей женщины(подробнее)